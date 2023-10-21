Москва, 21 октября, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Международная федерация спорта слепых (IBSA) приостановила членство России и Белоруссии на следующие два года, сообщили в пресс-службе организации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Исполнительный совет IBSA <…> поддерживает решение Генеральной ассамблеи Международного параолимпийского комитета о частичном приостановлении членства России и Белоруссии на следующие два года», — говорится в сообщении.

Исполнительный комитет IBSA также поддержал решение о допуске нейтральных спортсменов-паралимпийцев из России и Белоруссии к участию в соревнованиях в Париже в 2024 году.

Как сообщало ИА Регнум, руководство Международного олимпийского комитета (МОК) в марте рекомендовало запретить участие российских легкоатлетов и команд в международных играх. Россиян рекомендовали допускать до участия только в нейтральном статусе.

Позднее замминистра спорта России Алексей Морозов заявил, что спортсменам из России дали допуск к международным соревнованиям по 26 олимпийским видам спорта из 39. В Кремле недопуск российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 назвали ударом по самой идее олимпийского спорта. При этом в МИД России такое решение назвали политически мотивированным.

Президент России Владимир Путин 19 октября заявил, что подходы МОК по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта, а его отношение к спортсменам из России является этнической дискриминацией.

МОК 12 октября отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления. Такое решение приняли в связи с тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.