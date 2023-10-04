Москва, 4 октября, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Решение, которое ы отношении российских атлетов принял Международный паралимпийский комитет (IPC), ограничивший им допуск к летним Паралимпийским играм-2024 в Париже, является политически мотивированным. Об этом 4 октября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Илья Питалев/РИА Новости

«[Это] в очередной раз доказывает, что Международный паралимпийский комитет давно трансформировался в площадку для сведения счётов, устранения сильных конкурентов», ― подчеркнула дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что в основе идеологии IPC лежит сегрегация людей по национальному признаку. Захарова указала, что разменной монетой в геополитических играх стали права спортсменов с ограниченными возможностями.

Как сообщало ИА Регнум, руководство Международного олимпийского комитета инициировало решение о запрете на участие российских и белорусских команд в международных состязаниях. В марте МОК рекомендовал запретить участие российских легкоатлетов и команд в международных играх. Россиян рекомендовали выборочно допускать до участия только в качестве нейтральных атлетов.

Шестого сентября заместитель министра спорта России Алексей Морозов заявил, что отечественным спортсменам дали допуск к международным соревнованиям по 26 олимпийским видам спорта из 39. Он подчеркнул, что в большинстве видов спорта российские команды не получили допуска и не смогут участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпиаду в Париже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопуск российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 ударом по самой идее олимпийского спорта. Как заявил министр спорта Олег Матыцин, на Игры в столицу Франции смогут поехать максимум 180 российских спортсменов.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что принять условия нейтрального статуса на Олимпиаде 2024 года в Париже равносильно тому, чтобы сдаться.

29 сентября Генассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) приняла решение приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в своей организации. При этом российские паралимпийцы смогут участвовать в индивидуальном и нейтральном статусах в Паралимпиаде 2024 года, которая состоится в Париже.

Президент ПКР Павел Рожков 7 сентября заявил, что IPCнамерен навсегда лишить комитет членства в организации.