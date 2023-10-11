Хельсинки, 11 октября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Финско-эстонский газопровод Balticconnector мог быть повреждён корабельным якорем, заявил 11 октября глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если труба сдвинулась с места и была повреждена половина (трубы — Прим. ред.), то, думаю, к этому, вероятно, привела череда событий, когда большой корабль стоит на якоре, а штормовой ветер толкает судно вперёд, и якорь начинает дрейфовать», — сказал Саволайнен в эфире Yle.

Если ситуация развивалась таким образом, то будет сложно определить, имело ли место преднамеренное действие, а обвинять Россию на нынешнем этапе в любом случае преждевременно, добавил финский эксперт.

Ранее о повреждении газопровода Balticconnector сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. По его словам, газопровод получил в экономической зоне Финляндии повреждения, которые не могли возникнуть из-за естественных причин. Власти начали расследование, подозревая внешнее воздействие, добавил Орпо.

В контексте ранее осуществлённых атак на «Северный поток» сообщения о внешнем воздействии на финско-эстонский трубопровод звучат тревожно, Россия ждёт дополнительной информации по данному вопросу, заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Не исключено, что европейцы попытаются объяснить аварию на газопроводе Balticconnector внешним воздействием, чтобы избежать неудобных вопросов или даже штрафных санкций, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Строительство эстонско-финского газопровода Balticconnector было завершено в 2019 году. Он соединил эстонские и финские газовые сети и предоставил Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе. 9 октября подводный газопровод временно перекрыли из-за опасения утечки после того, как и финский, и эстонский операторы газотранспортной системы зафиксировали падение давления в трубе.