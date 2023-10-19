Хельсинки, 19 октября, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Финские правоохранители завершили следственные действия на месте повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в Финском заливе. Об этом 19 октября сообщила национальная Центральная криминальная полиция.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что по итогам осмотра начнётся процедура анализа собранных на месте происшествия проб.

«Следующей задачей будет обследование обширной территории вокруг места повреждения», — отметили в полиции.

Правоохранителям помогли представители пограничной службы и вооружённых сил. Собранные образцы передали в судебно-медицинскую лабораторию.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября подводный газопровод между Финляндией и Эстонией временно перекрыли. Операторы системы зафиксировали падение давления и решили перекрыть газопровод, опасаясь утечки. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на следующий день заявил о повреждениигазопровода Balticconnector в экономической зоне страны. Началось расследование. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение Balticconnector, возможно, стало результатом внешнего воздействия. Глава Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкки Саволайнен предположил, что инцидент произошёл из-закорабельного якоря.

По версии эстонских СМИ, к аварии на газопроводе может быть причастен Newnew Polar Bear, принадлежащий Китаю и ходящий под флагом Гонконга, который в день аварии находился недалеко от газопровода. Согласно версии, судно шло со скоростью 11 узлов, но по неизвестной причине при подходе к Baiticconnector в 01:19 ночи по местному времени (совпадает с мск) начало снижать скорость до 9,5 узла, а пять минут спустя скорость судна снова превысила 11 узлов.

Однако версия о том, что газопровод Balticconnector вышел из строя вследствие технической аварии, выглядит убедительнее предположения, о повреждении проходившим мимо кораблём, заявил в беседе с ИА Регнум 17 октября заместитель гендиректора Института национальной энергетикиАлександр Фролов. По его словам, трудно представить, что построенный по всем требованиям морской газопровод можно повредить якорем. Кроме того, возникает вопрос, зачем вообще кораблю бросать в таком месте якорь.