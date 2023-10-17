Таллин, 17 октября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Китайское судно может быть причастно к повреждению эстонско-финского газопровода Balticconnector 8 октября. В этот день контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий Китаю и ходящий под флагом Гонконга, находился недалеко от газопровода. Об этом со ссылкой на данные системы отслеживания отгрузок Marine Traffic сообщило эстонское издание Postimees.

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Издание указало, что 8 октября контейнеровоз, возвращавшийся из Шанхая в порт Санкт-Петербурга, шёл со скоростью 11 узлов, но по неизвестной причине при подходе к Baiticconnector в 01:19 ночи по местному времени (совпадает с мск) начал снижать скорость до 9,5 узла. Пять минут спустя скорость судна снова превысила 11 узлов. В этот промежуток времени Newnew Polar Bear пересёк газопровод.

Источники в эстонских госструктурах заявили Postimees, что правительство не называет подозреваемых в причастности к утечке, потому что это деликатная в дипломатическом смысле информация. По этой причине на дипломатическом уровне Эстония ещё не обращалась к Китаю.

Как сообщало ИА Регнум9 октября подводный газопровод между Финляндией и Эстонией временно перекрыли. Финский и эстонский операторы газотранспортной системы зафиксировали необычное падение давления в трубе и приняли решение перекрыть газопровод, опасаясь утечки.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 10 октября заявил о повреждении газопровода Balticconnector в экономической зоне Финляндии. По его мнению, это могло случиться из-за естественных причин. Власти Финляндии начали расследование.

При этом сейсмологи объединения NORSAR заявили, что в ночь на 8 октября в Балтийском море возле газопровода Balticconnector специалисты из Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в 20 км от города Палдиски в Эстонии.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение газопровода Balticconnector, соединяющего его страну с Эстонией через Финский залив, возможно, стало результатом внешнего воздействия и будет расследоваться при поддержке Североатлантического альянса.