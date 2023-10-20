Херсон, 20 октября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила пять ракет Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Херсонской областью, сообщил 20 октября губернатор Владимир Сальдо.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Над территорией Херсонской области сбито пять ракет <…> ПВО отработало на отлично», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что три украинские ракеты система ПВО сбила в Каховском и две в Геническом округе.

Помимо этого, Сальдо заявил о крупной ракетной атаке ВСУ на Крым и Приазовье. Он уточнил, что вечером 20 октября ВСУ выпустили не менее 10–15 снарядов.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины 22 сентября нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Позднее в Министерстве обороны России заявили, что при атаке на Севастополь российская система ПВО сбила пять ракет ВСУ. В ведомстве добавили, что в результате атаки один военнослужащий пропал без вести.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил 20 октября, что ракета, атаковавшая в сентябре штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе, была французского производства.