Севастополь, 20 октября, 2023, 04:03 — ИА Регнум. Ракета, атаковавшая в сентябре штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе, была французского производства, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«Французская ракета отправляет на родину. Правда, в этот раз она несёт не разрушения, а правду из Севастополя», — написал он своём Telegram-канале 19 сентября.

Развожаев добавил, что, когда узнал о приезде в город французских журналистов телеканала «France 2» для съёмки сюжета о последствиях атаки ВСУ на штаб Черноморского флота, ему пришла в голову идея подарить им осколок ракеты.

Также губернатор Севастополя попросил директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского передать производителю осколок ракеты, чтобы «люди во Франции знали правду».

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября Вооружённые силы Украины нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По словам губернатора города Михаила Развожаева, осколок упал возле театра Луначарского. Позднее в Министерстве обороны России заявили, что в результате атаки один военнослужащий пропал без вести. В ведомстве добавили, что при атаке на Севастополь российская система ПВО сбила пять ракет ВСУ.