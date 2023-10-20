Херсон, 20 октября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо вечером 20 октября заявил о крупной ракетной атаке ВСУ на Крым и Приазовье. По его данным, украинские военные выпустили не менее 10–15 снарядов, по которым отработали российские системы противовоздушной обороны.

Стрингер/РИА Новости

«Выпущено не менее 10–15 ракет, в том числе переделанных С-200. Только над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три — в Каховском и две — в Геническом округе», — сообщил Сальдо в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области. Здание медучреждения пострадало при обстреле украинской армией города Алёшки. Сгорели восемь машин скорой помощи. Сгорело также здание сельской амбулатории в посёлке Новая Маячка. За несколько дней до этого глава Алёшкинской военно-гражданской администрации Георгий Журавко сообщил об увеличении интенсивности обстрелов Алёшек со стороны ВСУ, в том числе кассетными боеприпасами.