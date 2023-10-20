Москва, 20 октября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Конфликт на Ближнем Востоке помог заново взглянуть странам Глобального Юга на ценности и идеи, которые продвигает коллективный запад во главе с США, и увидеть в этом приверженность двойным стандартам. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделилась доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее газета The Financial Times написала, что страны Глобального Юга, несмотря на все усилия Запада, перестали даже думать о поддержке Украины из-за действий Израиля. Как отметил дипломат одной из стран — участниц «Большой семёрки», он чувствует проигрыш в битве за Глобальный Юг. Он отметил, что вся работа, которую они проводили в отношении Украины, потеряна. По словам источника, после ударов Израиля по сектору Газа «у бразильцев, южноафриканцев и индонезийцев больше нет оснований верить словам представителей Запада о ценности прав человека».

По мнению политолога Войко, конфликт на Ближнем Востоке стал дополнительной возможностью, чтобы страны Глобального Юга заново взглянули на те ценности и идеи, которые продвигали страны Запада. Эксперт привела в пример недавнее выступление президента США Джо Байдена, где он говорил о том, что Соединённые Штаты стоят на страже западных ценностей и, чтобы их сохранить, необходимо инвестировать в поддержку тех или иных режимов, подразумевая прежде всего Украину и Израиль.

«И когда страны Глобального Юга смотрят, как это происходит на самом деле, то у них вызывает вопросы, а стоит ли поддерживать эту риторику и включаться в неё. Ведь есть много факторов, которые говорят об обратном — это и заморозка активов, и поддержка военных действий, их подпитка через поставки оружия. То есть это те самые двойные стандарты, когда одни военные действия поддерживают, а другие осуждают», — обратила внимание Войко.

Она отметила, что для стран Глобального Юга конфликт на Ближнем Востоке стал поводом оценить происходящее и посмотреть на политику и подход западных стран. Войко согласилась, что последние полтора года западные политики вели активную кампанию по привлечению многих стран к поддержке Украины. Например, усиленное внимание американских политиков наблюдалось в отношении Индии, которую Байден мечтал полностью отвернуть от России.

«Если Запад надеялся получить полную поддержку от государств Юга, то этого не произошло. Возможно, для них было важно не допустить склонения этих стран на сторону России, то да, и мы действительно знаем об их нейтральном статусе. Но они видят, что подобные действия, особенно санкционные ограничения, могут в случае чего коснуться и их», — указала политолог.

Она отметила, что страны Глобального Юга не отвернулись от России, а, наоборот, продолжили взаимодействие и где-то даже укрепили сотрудничество. Например, российский президент Владимир Путин на днях посетил КНР, где был специальным гостем. А на саммите БРИКС многие государства всерьёз обсуждали создание единой валюты взамен доллара. При этом, по мнению Войко, американский президент сейчас не готов посодействовать снижению напряжённости на Ближнем Востоке, чтобы тем самым вернуть вновь внимание Глобального Юга.

«У США есть масса причин. Это и энергетические интересы, и экономические, и даже военные. К тому же в США есть сильное произраильское лобби, которое явно продвигает интересы Израиля, и американская администрация не может это игнорировать. И это уже давняя исторически сложившаяся традиция о поддержке Штатами Израиля», — отметила Войко.

Она также напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен признавался, что у него есть еврейские корни. Поэтому, по прогнозам политолога, не приходится говорить о скором мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке руками США. По её мнению, Штатам выгодна непростая турбулентная ситуация в восточном регионе, поскольку это может быть для них и сбросом оружия. Ведь даже Байден говорил в контексте украинского конфликта, что он отправляет оружие со складов Киеву, чтобы модернизировать американское.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден обратился к американцам с посланием, в котором заявил, что помощь, которую Вашингтон оказывает Украине и Израилю, является «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям.

13 октября российский лидер Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что страны «золотого миллиарда» утрачивают лидерство в мире, хотя и пытаются его сохранить. Он отметил, что в странах Глобального Юга и в Азии увеличивается производство. Объёмы ВВП выросли в странах БРИКС, особенно после расширения объединения. По этому показателю они обошли страны «Группы семи».

Как передавало ИА Регнум, ранее в китайском издании CGTN появилась статья о том, что США, привыкшие к диктату, были поражены и застигнуты врасплох реакцией Глобального Юга на украинский конфликт. По мнению автора материала, отказ Юга от немедленного подчинения Западу вызвал недовольство лидеров США и Европы. До этого также издание Asia Times написало, что Россия укрепила свои позиции на международной арене, заручившись поддержкой стран Глобального Юга. Авторы материала отметили, что заявления Москвы о борьбе с гегемонией Запада завоевали расположение Африки.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 октября заявил, что насыщенный разнообразными видами вооружений и нестабильный Ближний Восток приносит США выгоду в виде влияния и больших денег. Политик назвал такую политику «контролируемой нестабильностью».