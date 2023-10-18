Москва, 19 октября, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Насыщенный разнообразными видами вооружений Ближний Восток с его нестабильностью приносит выгоду США в виде влияния и больших денег, написал в своей статье заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Дело прежде всего в том, что нестабильный взрывоопасный регион, напичканный разнообразным оружием, оказался весьма полезен США. Если есть проблема, нужны услуги американцев. Без них — никуда. А не будет ее — их значимость существенно ослабнет. Контролируемая нестабильность, приносящая влияние и большие деньги», — говорится в публикации, распространенной газетой «Известия».

Зампред Совбеза отметил, что в истории не было администрации США, которая была бы заинтересована в окончательном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября американский президент Джо Байден прибыл в Израиль, где провёл переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который встретил его в аэропорту Тель-Авива.

Глава правительства Израиля в ходе этой беседы призвал весь мир сплотиться в борьбе с палестинским движением ХАМАС. Он также выразил благодарность США за безоговорочную поддержку израильской стороны.

По итогам встречи с Нетаньяху американский лидер заявил, что Соединённые Штаты Америки «сегодня, завтра и всегда» не перестанут помогать Израилю. Вместе с тем Байден попросил израильские власти учесть тот факт, что не все палестинцы являются членами ХАМАС или разделяют взгляды участников этого движения.