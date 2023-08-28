Москва, 28 августа, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Россия укрепила свои позиции на международной арене, заручившись поддержкой стран Глобального Юга. Об этом 28 августа пишет издание Asia Times.

ИА REGNUM

«Некоторые наблюдатели утверждают, что мы становимся свидетелями возвращения глобальной России через экономическое и политическое влияние», — говорится в статье.

Отмечается, что заявления Москвы о борьбе с гегемонией Запада завоевали расположение Африки.

Кроме того, издание обратило внимание, что попытки обрести союзников на этом континенте предпринимает и киевский режим, но положительного эффекта он добиться не сумел.

Как сообщало ИА Регнум, старший научный сотрудник Тихоокеанского исследовательского форума Акхил Рамеш заявил изданию Newsweek, что укрепление БРИКС и то, что США не получили места за столом переговоров на саммите в Йоханнесбурге, свидетельствует о том, что Вашингтон уступает в борьбе за Глобальный Юг.

По его словам, США рассматривают страны Юга лишь в качестве потенциальных пешек для холодных или горячих конфликтов с Россией и Китаем, а это не способствует дружеским отношениям. Кроме того, страны Глобального Юга пережили период западного колониализма, поэтому они солидарны друг с другом и видят в России и Китае альтернативу западному миропорядку, добавил эксперт.