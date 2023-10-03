Пекин, 3 октября, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Привыкшие к диктату Соединённые Штаты Америки оказались застигнуты врасплох реакцией Глобального Юга на конфликт на Украине. Об этом в материале для китайского телеканала CGTN заявил журналист Имран Халид.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что с начала украинского конфликта многие страны Глобального Юга воздерживаются от открытого принятия чьей-либо стороны, при этом Вашингтон явно недооценил рост влияния развивающихся стран.

«Отказ от немедленного подчинения диктату Запада вызвал недовольство лидеров США и Европы», — указал обозреватель.

Халид подчеркнул, что ещё со времён холодной войны многие развивающиеся государства следуют политике «неприсоединения». А украинский конфликт ещё более обострил противоречия между Глобальным Севером и Югом, который всё больше разочаровывается в традиционном «либеральном международном порядке», проповедуемом Западом.

«Вашингтон, похоже, был застигнут врасплох подобной реакцией и явно не подготовился к тому, что произошло», ― считает обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после визита на Генассамблею ООН выразил сожаление, что мир не желает «играть по правилам». Он посетовал, что мир становится всё более и более многополярным. Боррель добавил, что в развивающихся странах растёт спрос на суверенитет и идентичность. Практически все эти страны считают, что существуют надёжные альтернативы Западу в экономическом, технологическом, военном и идеологическом отношении. Поэтому, по его словам, естественной реакцией должно стать укрепление правил игры.

Глава евродипломатии также выразил недовольство тем, что страны Глобального Юга рассматривают ценности Запада как пережиток доминирования и ориентируются на Россию и Китай, которые оспаривают их универсальный характер.

Заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах указал на то, что большинство развивающихся стран отказываются принимать навязываемое США и их союзниками разделение мира. По его словам, страны развивающегося блока ищут многополярного лидерства и устали от гегемонии Запада.