Москва, 19 октября, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Российские военные обнаружили и сбили в небе над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее о дроне ВСУ, сбитом системой противовоздушной обороны (ПВО), проинформировал глава региона Вячеслав Гладков. В Минобороны уточнили, что это произошло в 22:00 по московскому времени (совпадает с местным).

«19 октября около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 16 октября Вячеслав Гладков написал, что над Белгородской областью уничтожили три украинских БПЛА. Их засекли в Белгородском районе и Яковлевском городском округе региона.

Ещё один дрон сбили в области вечером 17 октября. Ночью 18 октября губернатор региона обнародовал информацию о ещё шести обезвреженных беспилотниках ВСУ.

Всего за ночь ПВО России уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов. Их сбивали не только в Белгородской области, но и в Курской, а также над акваторией Чёрного моря. В Курской области было обезврежено 10 дронов.