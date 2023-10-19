Белгород, 19 октября, 2023, 22:19 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) засекла и уничтожила в небе над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, написал в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Губернатор отметил, что дрон сбили в Белгородском районе.

«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа», — сообщил он.

По предварительным данным, в ходе отражения атаки удалось не допустить разрушений. Кроме того, никто не пострадал. Гладков добавил, что информация о последствиях на земле уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Минобороны России обнародовало информацию о том, что за ночь 18 октября силы ПВО сбили в общей сложности 28 украинских БПЛА в Белгородской и Курской областях, а также над акваторией Черного моря. Вячеслав Гладков в свою очередь написал, что в ночь на 18 октября в его регионе уничтожили шесть беспилотников ВСУ.

Их обнаружили в Белгородском районе и Яковлевском городском округе области. Губернатор Курской области Роман Старовойт проинформировал, что в его регионе было сбито шесть БПЛА и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ещё четыре беспилотника ВСУ.

19 октября глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что средства ПВО обезвредили воздушную цель на подлёте к региону.