Белгород, 16 октября, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Российские военные обнаружили и уничтожили три украинских беспилотных летальных аппарата (БПЛА) в небе над Белгородской областью, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его информации, дроны были сбиты в Белгородском районе и Яковлевском городском округе.

«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолетного типа», — уточнил губернатор.

Он также написал, что пострадавших и разрушений не выявлено. Сотрудники оперативных служб проверяют информацию о падении обломков БПЛА на местах.