Курск, 18 октября, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Российские военные сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ещё четыре дрона ВСУ в Курском районе Курской области, написал в своём Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня около 5 утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито 6 беспилотников самолётного типа, 4 — подавлены средствами РЭБ», — сообщил он.

Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений не выявлено. Он призвал жителей области не приближаться к обломкам упавших дронов, которые могут взорваться.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны России обнародовало информацию о том, что ночью 18 октября российские военные перехватили и уничтожили в общей сложности 28 дронов ВСУ в небе над Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Чёрного моря.

В свою очередь глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал о шести сбитых в его регионе украинских БПЛА. По его данным, дроны были сбиты в Белгородском районе и в Яковлевском городском округе.

Мэр Курска Игорь Куцак 16 октября проинформировал, что в ночь с 14 на 15 октября ВСУ попытались совершить массированную атаку дронов на город и Курский район, в результате чего были повреждены пять домов. Он добавил, что городские службы получили от жителей и организаций 28 сообщений «разной направленности».