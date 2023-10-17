Белгород, 17 октября, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Средства ПВО РФ вечером 17 октября сбили беспилотник ВСУ самолётного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны.

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«17 октября около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в заявлении Минобороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее 17 октября в Минобороны также сообщили, что авиация Черноморского флота уничтожила в акватории Чёрного моря безэкипажный катер ВСУ.

Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили в зоне СВО вертолёт Ми-8, перехватили пять оперативно-тактических ракет украинской армии и уничтожили 34 беспилотника, рассказал на брифинге Минобороны 17 октября официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ночь на 17 октября восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ пытались атаковать Крым, сообщил ранее глава республики Сергей Аксёнов. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО. Аксёнов поблагодарил российских военнослужащих за слаженную и чёткую работу и призвал жителей Крыма сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.