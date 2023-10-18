Белгород, 18 октября, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили шесть украинских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) в небе над Белгородской областью, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Он уточнил, что их сбили в Белгородском районе и Яковлевском городском округе области.

«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа», — написал губернатор.

Гладков отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений удалось избежать. Глава региона добавил, что оперативные службы проверяют ситуацию на местах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Вячеслав Гладков и Минобороны России проинформировали, что вечером 17 октября в небе над Белгородской областью был сбит украинский дрон самолётного типа.

17 октября глава Крыма Сергей Аксёнов написал, что ВСУ пытались провести атаку на полуостров использовав восемь БПЛА. Он отметил, что все эти беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России.