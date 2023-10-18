Москва, 18 октября, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ночью 18 октября перехватила и уничтожила в общей сложности 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

В ведомстве уточнили, что их сбивали над территорией Белгородской и Курской областей, а также над акваторией Черного моря.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в небе над регионом были уничтожены шесть украинских БПЛА. Часть из них обнаружили в Белгородском районе, а другую часть в Яковлевском городском округе.

Ещё один беспилотник был сбит в области вечером 17 октября. Глава Крыма Сергей Аксёнов днём 17 октября написал о восьми сбитых на подлёте к полуострову дронах ВСУ.

В ночь на 4 октября ПВО обезвредили в Белгородской, Брянской и Курской областях в общей сложности 31 БПЛА самолетного типа, которыми ВСУ намеревались атаковать объекты в России.