Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил военным у границы, что они могут «скоро» получить приказ войти в сектор Газа. Об этом 19 октября сообщило издание The Times of Israel.

«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Приказ поступит», — привела газета его слова.

Как сообщало ИА Регнум, многолетний палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда движение ХАМАС ударило ракетами по Израилю и захватило несколько населённых пунктов. Израиль нанёс удары в ответ и объявил о начале операции «Железные мечи». Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил о вхождении в статус войны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении главы общей разведки ХАМАС и распространила видеозапись удара по зданию в Газе. Позднее глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронан Бар взял на себя ответственность за то, что силовики пропустили атаку ХАМАС, и признал, что ведомство не смогло заблаговременно предотвратить нападение. В ООН в тот же день назвали удары Израиля по сектору Газа, совершённые с мая 2021 года по август 2023 года, военным преступлением.

На следующий день больница «Аль-Ахли» в Газе пострадала от мощного ракетного удара. Движение ХАМАС заявило, что за атакой стоит Израиль, ЦАХАЛ обвинила в обстреле палестинский «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в России).

Палестино-израильский территориальный конфликт продолжается много десятилетий. В соответствии с решением ООН при поддержке СССР в 1947 году определили создание двух государств, Израиля и Палестины, но создали только израильское, которое, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободило полностью палестинские территории.