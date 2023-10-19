Лондон, 19 октября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Израиль планирует провести в секторе Газа военную операцию, которая по своей жестокости превзойдёт всё, что он ранее осуществлял в этом палестинском анклаве, сообщило 19 октября агентство Reuters, ссылаясь на информацию от восьми чиновников из стран Ближнего Востока и Запада.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

«Военная кампания под кодовым названием «Железные мечи» будет непревзойдённой по своей жестокости», — подчеркнули в издании.

Чиновники рассказали журналистам, что Тель-Авив планирует уничтожить инфраструктуру Газы, даже если это приведёт к большим жертвам среди мирных граждан, чтобы вынудить их уйти к границе с Египтом, а потом начать преследовать членов движения ХАМАС, в том числе уничтожать подземные лабиринты, созданные боевиками.

При этом представители Израиля признали, что у них нет плана на послевоенное будущее для сектора Газа. Арабские чиновники сообщили, что обеспокоены отсутствием чёткого плана у Тель-Авива, каким должно быть будущее анклава после уничтожения ХАМАС.

«Их стратегия состоит в том, чтобы сбросить тысячи бомб, уничтожить всё и войти, но что потом? У них нет стратегии выхода на следующий день», — сказал агентству источник в службе безопасности одной из стран региона.

Как сообщало ИА Регнум, утром 19 октября Армия обороны Израиля сообщила, что за сутки военные нанесли сотни ударов по объектам ХАМАС. Среди поражённых целей назвали пункты запуска ракет, шахты тоннелей, разведывательную инфраструктуру, запасные командные центры и миномёты.

Экс-глава оборонного ведомства страны Бени Ганц в этот же день заявил, что на уничтожение ХАМАС потребуются месяцы. Он также не исключил, что в конфликт вмешается шиитское ливанское движение «Хезболла», в этом случае боевые действия будут идти ещё дольше.

Востоковед Михаил Балбус в беседе с ИА Регнум отметил, что в случае начала Израилем наземной операции в секторе Газа появятся новые антиизраильские фронты. Он также считает, что столкновение Израиля с Ираном, если такое случится, несмотря на осторожную политику Тегерана, приведёт к катастрофе.