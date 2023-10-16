Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Армия Израиля сообщила 16 октября об уничтожении главы общей разведки палестинского движения ХАМАС в Хан-Юнисе в Газе.

«Убийство главы общей разведки террористической организации ХАМАС в Хан-Юнисе», — заявили в пресс-службе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ также распространил короткую видеозапись удара по одному из зданий в секторе Газа.

Израильские военные с начала операции в Газе ликвидировали шесть высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС. По информации пресс-службы ЦАХАЛ, в числе ликвидированных приближенные к лидеру движения в Газе Яхье Синвару и ответственные за нападение на южные израильские поселения.

Истребители ЦАХАЛ 15 октября в секторе Билала Аль-Кедру ликвидировали командира одной из рот спецподразделения ХАМАС «Нухба», который возглавлял террористическую атаку на приграничный кибуц Нирим. Также в армии Израиля сообщили, что в ходе авиаудара военные уничтожили боевиков радикального палестинского движения «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).