Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Удары Израиля по сектору Газа, совершённые с мая 2021 года по август 2023 года, являются несоразмерными и представляют собой военное преступление, говорится в докладе ООН о событиях в Израиле и Палестине 16 октября.

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Запрет на ввоз гуманитарной помощи в Газу нарушает международное право, отмечается в тексте. Составившая его комиссия ООН уточнила, что доклад хотя и своевременный, сформировали его до последней эскалации конфликта в октябре 2023 года.

«Ущерб и жертвы израильских нападений не были пропорциональны военному преимуществу, и поэтому представляют собой военное преступление», — сказано в документе.

Комиссия подчеркнула, что убийство журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле, которая являлась гражданкой США, стало показателем применения израильскими военными «неоправданной» силы и нарушило её право на жизнь.

Как сообщало ИА Регнум в 2022 году, Абу Акле застрелили на Западном берегу реки Иордан 11 мая, когда она записывала репортаж об армейском рейде в лагере беженцев в Дженине. Во время обстрела на ней был обязательный для работающих в горячих точках репортёров жилет с надписью PRESS (пресса), но, несмотря на это, умерла она непосредственно от огнестрельного попадания в голову, её гибель подтвердил палестинский минздрав. Израиль выдвинул версию, что Абу Акле могла погибнуть якобы от обстрелов со стороны боевиков. После этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет настаивать на полном отчёте о её гибели. Позднее США обратились к Израилю с просьбой пересмотреть тактику военных операций.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября, когда боевики из движения ХАМАС ударили ракетами по Израилю и захватили несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары и объявил о начале военной операции «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 14 октября сообщил о скором началеследующего этапа операции. Палестинский минздрав сообщил, что число погибших в Газепревысило 2700 человек, президент России Владимир Путин выразил палестинскому коллеге Махмуду Аббасу соболезнования из-за эскалации.

Вечером 16 октября Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении главы общей разведки движения ХАМАС в Хан-Юнисе в Газе. ЦАХАЛ также распространил короткую видеозапись удара по одному из зданий. Также стало известно, что глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронан Барвзял на себя ответственность за то, что силовики пропустили первую атаку ХАМАС. Он признал, что ШАБАК не смог заблаговременно предотвратить нападение, несмотря на принятые меры, и сообщил, что будет расследование причин провала в сфере безопасности.