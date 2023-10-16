Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронан Бар взял на себя ответственность за то, что силовики пропустили атаку ХАМАС. Об этом 16 октября сообщил портал Ynet.

Амос Бен Гершом/Пресс служба правительства Ронен Бар

«Как человек, который руководит организацией, [признаю], что ответственность лежит на мне», — процитировали журналисты письмо главы ведомства к сотрудникам службы.

Бар признал, что ШАБАК не смог заблаговременно предотвратить атаку боевиков ХАМАС, несмотря на принятые меры. Он также сообщил, что будет расследование причин провала в сфере безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, ХАМАС 7 октября провёл организованную атаку на Израиль. Сначала по объектам в этой стране запустили множество ракет, потом боевики захватили ряд израильских населённых пунктов. Израиль объявил о начале военной операции «Железные мечи» по подавлению ХАМАС на территории сектора Газа и объявил блокаду анклава, перекрыв ему водо — и электроснабжение.

16 октября израильские власти сообщили о возобновлении подачи воды на юг сектора. Президент России Владимир Путин назвал беспрецедентной остроту внезапно разгоревшегося конфликта. Он также отметил, что Москва поддерживает отношения с израильской и палестинской сторонами и может внести вклад в стабилизацию ситуации.