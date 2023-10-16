Глава службы безопасности Израиля взял на себя вину за пропуск атаки ХАМАС
Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронан Бар взял на себя ответственность за то, что силовики пропустили атаку ХАМАС. Об этом 16 октября сообщил портал Ynet.
«Как человек, который руководит организацией, [признаю], что ответственность лежит на мне», — процитировали журналисты письмо главы ведомства к сотрудникам службы.
Бар признал, что ШАБАК не смог заблаговременно предотвратить атаку боевиков ХАМАС, несмотря на принятые меры. Он также сообщил, что будет расследование причин провала в сфере безопасности.
Как сообщало ИА Регнум, ХАМАС 7 октября провёл организованную атаку на Израиль. Сначала по объектам в этой стране запустили множество ракет, потом боевики захватили ряд израильских населённых пунктов. Израиль объявил о начале военной операции «Железные мечи» по подавлению ХАМАС на территории сектора Газа и объявил блокаду анклава, перекрыв ему водо — и электроснабжение.
16 октября израильские власти сообщили о возобновлении подачи воды на юг сектора. Президент России Владимир Путин назвал беспрецедентной остроту внезапно разгоревшегося конфликта. Он также отметил, что Москва поддерживает отношения с израильской и палестинской сторонами и может внести вклад в стабилизацию ситуации.