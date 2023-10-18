Пекин, 18 октября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 октября похвалил Киев, начавший задумываться о переговорном процессе, но отметил, что этого недостаточно. Глава государства призвал украинскую сторону к совершению конкретных действий.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин

Как подчеркнул Путин, мысли о том, что нужно решать вопросы путём мирных переговоров, — правильная трансформация, в верном направлении. Он напомнил, что об этом говорил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3840185" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«За это похвалю», — заявил российский лидер.

Президент отметил, что вместе с тем этого недостаточно и необходимо делать конкретные шаги.

«Если украинская сторона хочет реального переговорного процесса, нужно делать это не какими-то театральными жестами, а первое — нужно отменить декрет, запрещающий вести переговоры. Мы слышим, что они вроде бы готовы к каким-то переговорам уже. Нужно делать реальные шаги, если есть желание договариваться», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, Киев долгое время всячески противится возможности переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с Путиным. О своём нежелании переговоров глава Украины заявлял в том числе лично и ранее в одном из своих выступлений.

В свою очередь, Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, проблема состоит в том, что ключ к решению украинского кризиса у Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и тогда Украина сама захочет переговоров. Глава МИД России Сергей Лавров назвал шизофренией мнение, что переговоры начнутся, когда специальная военная операция закончится поражением России, о чём говорили на Западе. Лавров напомнил, что США, ЕС и НАТО твёрдо и бескомпромиссно заявляли, что основой переговоров должны стать украинские требования, а Москва должна выплатить репарации.

В сентябре турецкие СМИ заявили, что Запад, видимо, готовит замену Зеленскому, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Обозреватель Ильбер Васфи Сель отметил, что западные страны склонны завершить конфликт переговорным путём, поэтому во главе Украины вскоре может появиться другой человек. Через несколько дней Лавров заявил, что Москва готова начать переговоры с учётом своих интересов и реалий «на земле». Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 9 октября отметил, что вооружённый конфликт с участием Израиля, главного союзника США на Ближнем Востоке, поставил Украину перед необходимостью просить о переговорах с Россией. Очевидно, что и объёмы помощи, и количество внимания Вашингтона Киеву сократятся, пояснил он.