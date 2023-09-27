Анкара, 27 сентября, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Запад, по всей видимости, готовит замену главе киевского режима Владимиру Зеленскому, чтобы начать мирные переговоры с Россией, считает обозреватель Ильбер Васфи Сель, статья которого 27 сентября размещена в турецкой dikGAZETE.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Вполне возможного, что Зеленскому готовят замену из-за его положения в глазах мирового сообщества», — отметил он.

По словам обозревателя, западные страны склонны завершить конфликт на Украине путём переговоров, именно поэтому во главе Украины в ближайшем будущем может появиться другой человек.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что Зеленский находится в очень плохом положении. По его словам, у Киева не будет шанса потратить поставленные Вашингтоном деньги, поскольку для этого необходимо наличие украинского государства, способного получить эту сумму. А у Украины, считает Риттер, шанс просуществовать «хоть сколько-нибудь долго» очень малы.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2022 года Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. О своём нежелании переговоров с ним глава киевского режима заявлял и ранее в своих выступлениях. В качестве приемлемого для себя способа завершения конфликта он назвал условие об отводе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год.

Путин же неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины находится на стороне Запада. Президент России подчеркнул, что если Запад действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и тогда Украина в скором времени сама захочет сесть за стол переговоров.