Москва, 28 сентября, 2023, 01:33 — ИА Регнум. При учёте интересов российской безопасности и реалий на земле Москва готова к переговорному процессу по Украине, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы готовы договариваться, но <…> с учётом тех реалий, которые сейчас сложились на земле и с учётом нашей позиции, которая всем хорошо известна, с учётом наших интересов, интересов нашей безопасности, интересов недопущения создания на границах России враждебного нацистского режима, который открыто продекларировал цель истребления всего русского на тех землях, которые и в Крыму, и в Новороссии осваивались, обустраивались и обживались русскими людьми столетиями», — подтвердил позицию России глава внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД РФ заявлял, что прийти к мирному соглашению будет тем трудней, чем дольше Киев будет затягивать переговоры. Лавров напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о запрете вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом, диалог должен начаться после отмены этого указа, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября на пресс-конференции по итогам работы 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Лавров отметил, что Россия в марте 2022 года уже вела переговоры с Украиной, и мирный договор был подготовлен к подписанию, но потом последовали ложные обвинения в убийствах мирных жителей в Буче, когда российские военные оставили город, и срыв переговорного процесса.

Министр напомнил также что российский лидер Владимир Путин чётко заявил о готовности к переговорам, но без условий о прекращении огня.

Политический аналитик Павел Шипилин отметил, что для России важно, чтобы с территории Украины не исходила угроза, которая и привела к началу СВО. Украина, в первую очередь, должна быть денацифицирована и демилитаризована, добавил он.