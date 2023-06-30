Москва, 30 июня, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Мнения на Западе о том, что ситуация на Украине завершится переговорами, но Россию надо победить является ничем иным, как шизофренической позицией. Об 30 июня в ходе брифинга по широкому кругу международных проблем заявил министр иностранных дел России Серей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также назвал странным высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о завершении конфликта на Украине дипломатическим путём, за счёт переговоров.

Ранее в эфире телеканала MSNBC государственный секретарь США Блинкен заявил, что конфликт на Украине завершится дипломатическим путём, но сроки называть не стал. Он также заявил, что при этом страны Североатлантического альянса настроены на поддержку Киева и укрепление оборонных возможностей, чтобы конфликт не повторился позже.

Блинкен также добавил, что рассчитывает на достижение «справедливого и устойчивого мира».