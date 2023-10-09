Киев, 9 октября, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Начало вооружённого конфликта с участием Израиля, главного союзника США на Ближнем Востоке, ставит Украину перед необходимостью просить о переговорах с Россией, заявил 9 октября Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Владимир Зеленский

Очевидно, что и объёмы помощи Украине со стороны США, и количество внимания, которое Вашингтон уделяет Киеву, сократятся, пояснил эксперт.

«На этом фоне, конечно, полный крах для Украины. Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России. Другого варианта не существует», — сказал Соскин в ход эфира на своём YouTube-канале.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Россия готова к мирным переговорам по украинскому конфликту. Для того, чтобы такие переговоры начались, соответствующее решение должны принять на Западе, кроме того, в Киеве должны отменить свой указ о запрете на переговоры, заявлял президент. Условие переговоров — выполнение всех требований, поставленных перед началом СВО, и признание возвращения четырёх регионов в состав России, отмечали в МИД РФ и Кремле.

7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 700 и пострадали более 2000 человек, более 100 человек были взяты в плен. Власти Палестины сообщили о гибели в секторе Газа 560 человек, а также о 2900 раненых.

8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».

Российские дипломаты в Израиле работают круглосуточно, взаимодействуя в том числе с властями Палестины, к настоящему времени информации о пострадавших гражданах России не поступало, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Израильско-палестинский конфликт представляет большую опасность для всего Ближнего Востока, так как в противостояние могут быть втянуты и США, и Россия, и Сирия, и Иран, заявил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.