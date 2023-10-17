Севастополь, 17 октября, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Вечером 17 октября авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вечером 17 октября т. г. в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Минобороны сообщали 13 октября. Он был нейтрализован силами морской авиации.

В тот же день в ведомстве заявили, что в период с 7 по 13 октября ВС РФ нанесли по объектам на территории Украины восемь групповых ударов оперативно-тактическими комплексами «Искандер-М» и беспилотниками. Поражались цеха предприятий, где производится и хранится вооружение, а также пункты размещения военнослужащих ВСУ, членов националистических батальонов и иностранных наёмников.

17 октября представитель компании разработчика российского зенитного ракетного комплекса «Комар» 3М47-03Э сообщил, что новую версию ЗРК оснастили управляемыми ракетами «Атака», и теперь она может эффективно уничтожать беспилотные катера. Представитель компании также отметил, что ракеты «Атака» могут поражать и другие цели. Их наводят с помощью лазерно-лучевого управления.