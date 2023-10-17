Москва, 17 октября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили вертолёт Ми-8, а также перехватили пять оперативно-тактических ракет украинской армии. Об этом 17 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Перехвачены пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США», — сказал он.

Военный уточнил, что также за это время были уничтожены 34 украинских дрона около Белогоровки, Васильевки и Сватово в ЛНР; Берестового в ДНР; Новой Тарасовки в Харьковской области; а также у Песчановки и Саг в Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Конашенков заявил, что силы ПВО Вооружённых сил России за сутки сбили два истребителя Миг-29 и штурмовик Су-25 украинской армии. Он уточнил, что также за это время удалось перехватить две ракеты для РСЗО HIMARS и 31 беспилотник ВСУ в небе над ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Официальный представитель Минобороны 13 октября рассказал, что ВКС России за неделю уничтожили два украинских штурмовика Су-25. По словам военного, один сбили около Преображенки в Запорожской области, а по второму нанесли удар на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.