Симферополь, 17 октября, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Восемь беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать Крым ночью 17 октября. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Максим Блинов/РИА Новости

Он подчеркнул, что эта попытка оказалась неудачной.

«За ночь на подлёте к Крыму подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника», ― написал в Telegram-канале Аксёнов.

Глава полуострова поблагодарил российских военнослужащих за слаженную и чёткую работу и призвал жителей Крыма сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, военные 22 сентября сбили над Чёрным морем два украинских беспилотника самолётного типа. Один из них пролетал рядом с побережьем Крыма, другой — у берегов Кубани.

В ночь на 21 сентября Украина также предприняла попытку массированной атаки на Севастополь. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 19 беспилотников.

ВСУ 22 сентября нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате здание получило повреждения. В тот же день глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что над территорией полуострова силы ПВО сбили крылатые ракеты.

Вечером 3 октября российские средства противовоздушной обороны сбили у побережья Крыма украинскую противокорабельную ракету «Нептун».