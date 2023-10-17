Москва, 17 октября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Количество погибших в секторе Газа превысило три тысячи палестинцев, ещё 11 тысяч получили ранения и более миллиона человек покинули свои дома, заявил 17 октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в эфире «Соловьев. Live».

Scott Bobb

«По последней статистике, в секторе Газа уже более трех тысяч убитых», — сказал дипломат.

В министерстве здравоохранения Палестины 15 октября сообщили о 2,6 тыс. погибших при ударах Израиля по сектору Газа и 9,6 тыс. раненых.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, захватив несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. О вхождении страны в статус войны позднее заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Стороны продолжают обмен ударами. Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу.

По состоянию на 17 октября, число погибших в Израиле россиян после атаки ХАМАС выросло до 16 человек, ещё девять числятся пропавшими без вести.

Представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убайда 16 октября заявил о захвате в плен от 200 до 250 израильтян. Он отметил, что не менее 22 из них уже погибли от ударов израильской армии. В свою очередь глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машааль сообщил о планах движения обменять заложников на 6 тыс. палестинцев.

Израильские истребители 17 октября нанесли удары в Газе по командным центрам, военной инфраструктуре с бойцами, укрытиям палестинского движения ХАМАС. В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что Израиль продолжает наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа.

В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Израиля заявил, что Тель-Авив не намерен останавливаться в своих действия в секторе Газа, пока полностью не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС.