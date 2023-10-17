Тель-Авив, Израиль, 17 октября, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Число погибших в Израиле россиян после атаки ХАМАС выросло до 16 человек, ещё девять числятся пропавшими без вести сообщил 17 октября посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов на пресс-конференции.

Rizek Abdeljawad/Global Look Press

По его словам, один человек с гражданством РФ и гражданством Израиля числится в списке заложников ХАМАС.

В настоящее время посольство работает над эвакуацией граждан через Египет.

«Прорабатываем возможность проведения эвакуации обратившихся за помощью российских граждан из зоны боевых действий. Разумеется, речь идёт прежде всего о секторе Газа, куда сместилось сейчас основное противостояние», — добавил он.

Викторов также сообщил, что российская сторона готова принимать желающих покинуть палестинский анклав и ждёт, когда в Египте откроют пограничный переход «Рафах».

Вооружённый конфликт между Израилем и движением ХАМАС продолжается с 7 октября, после того как палестинские боевики нанесли массовый ракетный удар по израильской территории и захватили ряд населённых пунктов. Армия обороны Израиля освободила захваченные территории и наносит авиаудары по сектору Газа.

Представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убайда 16 октября заявил о захвате в плен от 200 до 250 израильтян. Он отметил, что не менее 22 из них уже погибли от ударов израильской армии. Глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машааль сообщил о планах движения обменять заложников на 6 тыс. палестинцев.

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал ХАМАС выпустить заложников. Он также призвал Тель-Авив освободить мирных жителей.