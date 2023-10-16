Газа, Палестина, 17 октября, 2023, 02:34 — ИА Регнум. Радикальное палестинское движение ХАМАС собирается провести обмен заложников на 6 тыс. палестинцев, которые находятся в тюрьмах в Израиле, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на главу представительства ХАМАС за рубежом Халеда Машааля.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

Он подчеркнул, что «у сопротивления есть достаточное количество сил, чтобы освободить из тюрем всех узников». Представитель бригады «Аль-Кассам» (боевое крыло ХАМАС) в свою очередь уточнил, что движение планирует освободить иностранных заключенных, если это позволит «ситуация на местах».

Как сообщало ИА Регнум, новый конфликт между палестинскими радикалами и Израилем вспыхнул утром 7 октября, когда ХАМАС выпустило большое количество ракет по израильской территории. Члены движения также захватили несколько израильских населённых пунктов на границе с сектором Газа и взяли в заложники местных жителей и военнослужащих.

В ответ на нападение Израиль начал широкомасштабную военную операцию против радикалов. Израильским военным удалось взять под контроль все населенные пункты, ранее занятые боевиками.

Кроме того, израильская авиация стала наносить удары по объектам в секторе Газа. Израильскую армию обвинили в использовании боеприпасов с белым фосфором, применение которого запрещено международными конвенциями.

Представитель боевого крыла ХАМАС Абу Убайда утверждает, что в плену у группировки находятся от 200 до 250 заложников. Он рассказал, что не менее 22 из общего числа пленных уже стали жертвами ударов израильской авиации. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал ХАМАС отпустить заложников.