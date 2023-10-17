Москва, 17 октября, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Израиль не намерен останавливать в своих действия в секторе Газа, пока полностью не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС, заявил 16 октября израильских премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил вечером с российским президентом Владимиром Путиным… [Он — ред.] разъяснил, что Израиль, подвергшись нападению… не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАС», — приводит ТАСС сообщение, распространённое канцелярией премьер-министра Израиля.

Ранее, как передавало ИА Регнум, главы государств в ходе телефонного разговора обсудили обострившийся палестино-израильский конфликт. Российский лидер выразил коллеге соболезнования в связи с гибелью мирных израильтян и добавил, что Москва осуждает любые действия, ведущие к жертвам среди гражданских.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда движение ХАМАС совершило массированный ракетный обстрел и захватило ряд населённых пунктов Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары, было объявлено о начале военной операции «Железные мечи». О вхождении страны в статус войны позднее заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.