Газа, Палестина, 15 октября, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Число палестинцев, погибших при ударах Израиля по сектору Газа, превысило 2,6 тыс. человек, ранения получили 9,6 тыс. человек, сообщил 15 октября минздрав Палестины в своём в Telegram-канале.

(сс) Ahmad Hasaballah /Getty Images

«2670 убитых и 9600 раненых в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа», — говорится в заявлении ведомства.

Двумя часами ранее в министерстве сообщали, что число жертв в секторе Газа превысило 2400 человек, ещё 9200 получили серьёзные ранения.

Ранее в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что оставшиеся из-за блокады Израиля без электричества медицинские учреждения сектора Газа, исходя из имеющихся у них запасов топлива, смогут поддерживать свою работу только в течение двух суток.

Как передавало ИА Регнум, военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами. Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу.

Вечером 14 октября в Армии обороны Израиля заявили о готовности к следующим этапам военных действий в секторе Газа «с упором на наземную операцию». В этот же день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, посещая один из военных пунктов у границы с сектором Газа, заявил солдатам, что следующий этап операции начнётся скоро.