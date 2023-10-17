Тель-Авив, Израиль, 17 октября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Израильские истребители нанесли удары в Газе по командным центрам, военной инфраструктуре с бойцами, укрытиям палестинского движения ХАМАС, сообщили 17 октября в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Gideon Markowicz/JINI/Global Look Press

«Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по оперативным командным центрам, военной инфраструктуре с боевиками и укрытиям террористической организации ХАМАС в Зайтуне, северном Рафахе, Джабалии и Хан-Юнисе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Израиль продолжает наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда движение ХАМАС совершило массированный ракетный обстрел и захватило ряд населённых пунктов Израиля. В ответ власти Израиля объявили о начале военной операции «Железные мечи». О вхождении страны в статус войны позднее заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября сообщил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.

Ситуацию в Газе обсудили по телефону 16 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В разговоре премьер заявил, что Тель-Авив не намерен останавливаться в своих действия в секторе Газа, пока полностью не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС.

ЦАХАЛ 17 октября сообщила, что израильские военные уничтожили четырёх боевиков, которые пытались проникнуть в страну с территории Ливана.