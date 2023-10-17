Москва, 17 октября, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Любая резолюция Совета безопасности ООН, в которой Палестина будет оценена нейтрально или тем более как пострадавшая сторона, будет заблокирована Соединёнными Штатами Америки, которые хотят помочь Израилю. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 октября заявил политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что голосование в СБ ООН по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта показало, кто на самом деле выступает за перемирие, а кто стремиться достичь узкокорыстных политических целей.

По словам Ткаченко, можно выделить две причины того, почему США и их союзники не поддержали эту резолюцию. Во-первых, её предложила Россия, а Вашингтон пытается сейчас устроить Москве дипломатическую обструкцию и изолировать. Поэтому по любому предложению России США будут либо накладывать вето, либо воздерживаться от голосования.

Вторая причина — Российская Федерация проводила мысль о необходимости замирения, снижения противостояния с целью создания полноценного палестинского государства.

«США, конечно, поддержали несколько резолюций в поддержку палестинского государства в 1970-е годы, но сейчас они хотели бы сконцентрироваться на помощи Израилю. Соответственно, любой документ, в котором Палестина будет оценена нейтрально или тем более как пострадавшая сторона, США будут блокировать», — сказал Ткаченко.

Однако, как полагает эксперт, есть основания полагать, что США и Россия согласятся с тем, что израильскую операцию в Газе надо остановить. В такой ситуации Москва и Вашингтон могут попросить какую-то третью сторону вынести резолюцию, в которой бы содержалась мысль о прекращении огня, о помощи беженцам, о сохранении полноценного палестинского государства и так далее.

«И такая резолюция пройдёт», — предположил Ткаченко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Небензи, Совбез вновь стал заложником эгоистических устремлений со стороны делегаций западных стран. Постпред обвинил представителей этих государств в том, что они обнулили ожидания всех, кто желал прекращения кровопролития.

До этого стало известно, что Совбез ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. В поддержку этого документа высказались только пять стран. Против проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония.

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, ответственность за кризис в Палестине лежит на США, поскольку именно они пытались на протяжении долгих лет монополизировать урегулирование ситуации.

Как отметил президент России Владимир Путин, Израиль военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают исконно своими.