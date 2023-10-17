Нью-Йорк, США, 17 октября, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Голосование в Совете безопасности ООН по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом о перемирии в зоне палестино-израильского конфликта показало, кто в реальности добривается прекращения боевых действий в регионе, а кто преследует свои корыстные политические цели, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Перед рассмотрением в СБ этого документа дипломат предупредил, что Москва не поймет, если кто-то голосующих не поддержит предложение РФ.

«Считаем, что сегодняшнее голосование членов Совета безопасности очень показательно. Оно наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели», — сказал он.

Постпред выразил сожаление в связи с тем, что Совбез вновь стал заложником эгоистических устремлений со стороны делегаций западных стран. Небензя обвинил представителей этих государств в том, что они своим решением обнулили ожидания всех, кто желал оставить кровопролитие.

Как сообщало ИА Регнум, голосование в СБ ООН по российскому проекту резолюции по Израилю и Газе прошло 16 октября. В тексте было сказано, что Совбез «призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня».

Помимо этого, в нём также осуждались насилие в отношении мирных граждан и «все акты терроризма». Документ не смог набрать необходимых для поддержи девять голосов. Резолюцию одобрили пять стран. Ещё четыре члена СБ ООН проголосовали против, а шесть — воздержались.

Ранее ООН выпустила доклад о событиях в Израиле и Палестине. В нём говорится, что удары Израиля по сектору Газа, которые совершались с мая 2021 года по август 2023 года, являются несоразмерными и относятся к военным преступлениям.