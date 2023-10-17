Москва, 17 октября, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Совет безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По информации РИА Новости, документ с призывом к немедленному и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня поддержали лишь пять стран, четыре выступили против, шесть воздержались. Против проекта российской резолюции выступили США, Великобритания, Франция и Япония. Таким образом, резолюция не набрала необходимые девять голосов.

Кроме того, предложенный проект резолюции строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также всевозможные акты и проявления терроризма.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Он подчеркнул, что проект в первую очередь сфокусирован на гуманитарных вопросах. Кроме того, Рябков назвал США ответственными за кризис, поскольку на протяжении долгих лет они пытались монополизировать урегулирование ситуации.