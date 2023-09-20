Симферополь, 21 сентября, 2023, 02:18 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму отразила в ночь на 21 сентября масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на полуостров, сообщил в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Курской, Белгородской и Орловской областях сбили ещё по одному дрону ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, днём 20 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что силы ПВО сбили на подлёте к городу беспилотники ВСУ. Он уточнил, что БПЛА были уничтожены в сёлах Верхнесадовое и Кача.

В обоих случаях никто не пострадал. В указанных посёлках после падения фрагментов сбитых дронов загорелась трава.

17 сентября Минобороны России распространило информацию о том, что российские военные поразили на юго-западе Крым два БПЛА, а затем ещё один беспилотник в этой части полуострова.

Также появилась информация, что обломки сбитого в районе Севастополя дрона упали на одну из ферм на севере населённого пункта.

В ночь на 25 августа ВСУ пытались атаковать Крым, используя сразу 42 беспилотника. 33 аппарата удалось остановить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Еще 9 БПЛА были уничтожены в воздухе расчётами ПВО.