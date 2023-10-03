Симферополь, 3 октября, 2023, 21:10 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили у побережья Крыма украинскую противокорабельную ракету «Нептун». Об этом ведомство заявило вечером 3 октября.

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«Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, перед этим губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе воздушную тревогу. На время введения экстренного положения в Севастополе ограничили движение общественного транспорта.

Помимо этого 1 октября Минобороны сообщало, что российские силы ПВО сбили над Джанкойским районом две украинские ракеты «Гром-2». Их перехватили в воздухе, обломки сбитых ракет упали на территории района. Перед этим глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что над Джанкоем силами противовоздушной обороны была сбита ракета.Пострадавших в результате инцидента не было. Вместе с тем в конце сентября ВСУ несколько раз атаковали Крым ракетами и беспилотниками, в результате одной из атак им удалось повредить здание штаба Черноморского флота в Севастополе. За день до этого в западной части Чёрного моря отмечалась активность разведывательной авиации НАТО.