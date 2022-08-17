Вашингтон, 18 августа, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Соединенные Штаты попросили Израиль пересмотреть свою тактику проведения военных операций после гибели журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, которая являлась гражданкой США. Об этом сообщил портал Axios.

(сс) Tomás Del Coro ВВС Израиля

Сообщается, что журналистка скончалась от попадания пули в голову во время освещения деятельности израильских военнослужащих на Западном берегу реки Иордан. Гибель работника Al Jazeera подтвердил палестинский минздрав. При этом Израиль предположил, что журналистка могла погибнуть якобы от обстрелов со стороны боевиков.

Портал отмечает, что глава Госдепа США Энтони Блинкен позвонил главе минобороны Израиля Бени Ганцу. Он потребовал ускорить процесс расследования гибели журналистки. Также он призвал израильскую сторону пересмотреть тактику ведения боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа армия обороны Израиля уничтожила туннель палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Туннель был прорыт с северной части анклава на израильскую территорию.