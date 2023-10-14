Вашингтон, 15 октября, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил военную помощь со стороны США, а также возможности по созданию гуманитарного коридора в Газу. Об этом сообщили в Белом доме.

Офис премьер-министра Израиля Джо Байден позвонил Биньямину Нетаньяху

Отмечается, что Байден подтвердил «непоколебимую поддержку Израиля со стороны США».

«Президент обсудил координацию действий США с ООН, Египтом, Иорданией, Израилем и другими странами региона, чтобы обеспечить ни в чем не повинным гражданским лицам доступ к воде, продовольствию и медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Также Джо Байден, по заверению пресс-службы, акцентировал своё предостережение каждому, кто стремится к расширению конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, Биньямин Нетаньяху заявил, что действия ЦАХАЛ в секторе Газа в ответ на атаки ХАМАС являются «только началом».

Нетаньяху 14 октября созвал совещание с высокопоставленными представителями силовых структур в Тель-Авиве.

Вечером в Армии обороны Израиля заявили о готовности к следующим этапам военных действий в секторе Газа «с упором на наземную операцию».

Армия обороны Израиля наносит «масштабные» удары по объектам палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

13 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль намерен свергнуть «режим ХАМАС» в секторе Газа и разрушить его военный потенциал.