Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия ЦАХАЛ в секторе Газа в ответ на атаки ХАМАС являются «только началом».

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Политик заверил, что Израиль не забудет и не простит «зверств, совершенных врагами».

«Мы никогда не дадим миру, или кому бы то ни было, забыть о зверствах по отношению к еврейскому народу на протяжении десятилетий. Ответим по нашим врагам с беспрецедентной силой. Я подчеркиваю: это только начало», — цитирует Нетаньяху израильская англоязычная онлайн-газета Times of Israel.

Премьер добавил, что Израиль «закончит эту войну сильнее, чем когда-либо» и поблагодарил «за международную поддержку».

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля наносит «масштабные» удары по объектам палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

13 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль намерен свергнуть «режим ХАМАС» в секторе Газа и разрушить его военный потенциал.

Количество жертв в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 1845 человек, сообщили 13 октября в минздраве Палестины.

Ударив ракетами по аэропортам в Дамаске и Алеппо, Израиль обозначил своё присутствие, так как по факту ущерб от этих обстрелов оказался минимальным.