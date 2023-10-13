Путин отметил, что судьба возвращающихся в Россию зависит от их поведения
Путин: судьба каждого возвращающегося в Россию зависит от его поведения
Москва, 13 октября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Судьба каждого возвращающегося в Россию зависит от того, как он себя вёл — нарушал закон или только морально-этические нормы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, подводя итоги своего визита в Киргизию.
Глава государства напомнил, что будущее каждого человека зависит от того, что он сделает сегодня.
Россия является свободной страной и каждый человек имеет право выбрать местожительство так, как он считает нужным для себя, здесь нет никаких ограничений, добавил российский лидер.
«Здесь я не вижу ничего аморального», — подчеркнул он, добавив, что вопрос в поведении того или иного человека, в действиях его.
Он отметил, что одно дело нарушать закон, другое дело нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей родины.
«Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в России, то естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился, здесь или за границей», — заявил Путин.
Если в сознании подавляющего большинства граждан человек вёл себя в отношении России аморально, то он будет это чувствовать, вернувшись в страну, пояснил глава государства.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести на законодательном уровне термин «недружественные релоканты», которым называть тех, кто не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам. Также Хамзаев считает необходимым запретить релокантам занимать посты государственных служащих. Парламентарий заявил, что необходимо расширить понятие релокантов.
Спикер Госдумы предложил проверить по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене покинувших страну граждан, которые поддерживали киевский режим, финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию.
Российские миллиардеры и звёзды шоу-бизнеса, покинувшие Россию, скоро вернутся обратно, так как за рубежом они «никому не нужны», сказал Хамзаев. Спецслужбам следует тщательно проверить мотивы релокантов, наличие в их действиях «многоходовки» или готовности «раскаяться», добавил депутат.