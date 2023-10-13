Москва, 13 октября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Судьба каждого возвращающегося в Россию зависит от того, как он себя вёл — нарушал закон или только морально-этические нормы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, подводя итоги своего визита в Киргизию.

Сергей Корсун ИА Регнум

Глава государства напомнил, что будущее каждого человека зависит от того, что он сделает сегодня.

Россия является свободной страной и каждый человек имеет право выбрать местожительство так, как он считает нужным для себя, здесь нет никаких ограничений, добавил российский лидер.

«Здесь я не вижу ничего аморального», — подчеркнул он, добавив, что вопрос в поведении того или иного человека, в действиях его.

Он отметил, что одно дело нарушать закон, другое дело нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей родины.

«Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в России, то естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился, здесь или за границей», — заявил Путин.

Если в сознании подавляющего большинства граждан человек вёл себя в отношении России аморально, то он будет это чувствовать, вернувшись в страну, пояснил глава государства.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести на законодательном уровне термин «недружественные релоканты», которым называть тех, кто не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам. Также Хамзаев считает необходимым запретить релокантам занимать посты государственных служащих. Парламентарий заявил, что необходимо расширить понятие релокантов.

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Спикер Госдумы предложил проверить по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене покинувших страну граждан, которые поддерживали киевский режим, финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию.

Российские миллиардеры и звёзды шоу-бизнеса, покинувшие Россию, скоро вернутся обратно, так как за рубежом они «никому не нужны», сказал Хамзаев. Спецслужбам следует тщательно проверить мотивы релокантов, наличие в их действиях «многоходовки» или готовности «раскаяться», добавил депутат.