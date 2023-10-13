Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Власти Израиля намерены свергнуть «режим ХАМАС» в секторе Газа и разрушить его военный потенциал, заявил 13 октября в ходе совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином министр обороны Израиля Йоав Галант.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы разрушим инфраструктуру, командные пункты и военные объекты ХАМАС. Мы уничтожим ХАМАС как явление в самой Газе и по всей Земле. Они не могут жить среди цивилизованных людей», — сказал Галант.

ХАМАС 7 октября провёл ракетную атаку по территории Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над населёнными пунктами. По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1400 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС.

Стороны продолжают обмен ударами. В армии Израиля отметили, что в ночь на 13 октября были нанесены удары по 750 военным объектам ХАМАС. Представители палестинского движения, среди прочего, заявили, что в ответ на удары Израиля по жилым домам в Газе обстреляли аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Власти Сирии отметили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, и обвинили Израиль в создании рисков для расширения конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

Конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.