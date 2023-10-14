Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал совещание с высокопоставленными представителями силовых структур в Тель-Авиве, сообщила 14 сентября пресс-служба израильского премьера.

MARTIN DIVISEK/EPA/TASS

Уточняется, что в совещании принимают участие министр обороны Йоав Галлант, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, бывший министр обороны Бенни Ганц, а также начальник генштаба армии Герци Халеви и директор разведки «Моссад» Давид Барнеа.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводит в Кирие в Тель-Авиве оценку положения в области безопасности», — сказано в сообщении, которое передаёт «РИА Новости».

Ранее вечером 14 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о готовности к следующим этапам военных действий в секторе Газа «с упором на наземную операцию». В этот же день Нетаньяху, посещая один из военных пунктов у границы с сектором Газа, заявил солдатам, что следующий этап операции начнётся скоро. По объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа наносится широкомасштабный удар, сообщили одновременно с этим представители вооружённых сил.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. С обеих сторон растёт число погибших и раненых.