Ньон, Швейцария, 26 сентября, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона, сообщила 26 сентября пресс-служба УЕФА на своём сайте.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьёвка уже проведена.

Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна, национальной символики на форме и не на территории РФ.

Матчи с участием российских сборных не будут проводится на территории России. УЕФА также подтвердил, что дисквалификация всех остальных команд России останется в силе до окончания конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА решили отстранить сборные России от соревнований, из-за чего российские клубы не были допущены до еврокубков.

Через год Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал постановление, в котором говорится, что решение об отстранении российских клубов от участия в турнирах УЕФА не является дискриминационным. 22 июня представитель УЕФА Йозеф Климент на конференции РФС в Москве выразил надежду на то, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки.

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил 21 сентября, что не исключает возможности участия российской сборной по футболу в следующем чемпионате мира.